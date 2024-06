O tombo no emprego formal observado no Rio Grande do Sul em maio reflete parte dos efeitos da enchente em regiões do Estado. Ao abrir os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) é possível observar que a maior parte do fechamento de vagas está concentrada em regiões como a Metropolitana, Serra, Vale do Rio Pardo, Vale do Sinos e Vale do Taquari. O RS perdeu 22.180 postos com carteira assinada no período.