Procura por primeira CNH dobra em Passo Fundo no início do ano; confira os valores reajustados a partir de 1º de fevereiro

Valores são anualmente atualizados em 1º de fevereiro

A partir deste sábado (1º), quem tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio Grande do Sul pagará 4,70% a mais. A mudança corresponde à legislação estadual que determina o reajuste anual conforme a variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF).

O reajuste anual (confira os valores abaixo) alavanca a procura por renovações e primeiras habilitações. Em Passo Fundo, no norte do Estado, os Centros de Formação de Condutores (CFCs) registraram o dobro da procura em janeiro em relação aos demais meses do ano.

No CFC Autotec, no centro da cidade, a média de primeiras habilitações passou de 130 mensais para 270 em janeiro. Já as renovações, que têm média de 600 nos outros meses, saltaram para 900. O movimento é influenciado pelos valores mais baixos, mas deve se manter acima da média até março:

— Sempre temos um maior volume de procura entre janeiro e março. Janeiro lidera por conta de quem quer fugir do aumento do preço. Fazemos campanhas de divulgação para o pessoal vir e pagar o valor antigo, e tem dado certo — comenta o diretor-geral do CFC, Antônio Carlos Gonçalves dos Santos.

Entre quem colaborou para o aumento de novos motoristas está a comediante Thainara Vieira, 32 anos. Moradora de Passo Fundo, ela decidiu tirar a habilitação para ter mais liberdade no ir e vir do trabalho:

— Trabalho fazendo shows, então achei que estava na hora de ter minha liberdade, de poder pegar o carro sem depender de ninguém. Estava amadurecendo essa ideia e procurava o momento certo, mas ao ver que o valor ia aumentar fui logo me inscrever e comprei antes do reajuste — conta.

CNH na categoria B vai sair por R$ 2,7 mil a partir de fevereiro de 2025. Aumento tem a ver com variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF).

Como ficam os preços da CNH depois do reajuste

Primeira habilitação

Categoria A (moto)

Antigo: R$ 2.584,37

Novo: R$ 2.705,84

Categoria B (carro)

Antigo: R$ 2.590,03

Novo: R$ 2.711,91

Categoria AB (moto e carro)

Antigo: R$ 4.363

Novo: R$ 4.568,96

Categorias C, D e E (veículos pesados)

Antigo: R$ 3.042,68

Novo: R$ 3.185,60

Renovação