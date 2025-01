Dólar desce por Trump, sem Trump e, agora, apesar de Trump

Apesar de a Casa Branca ter confirmado nesta sexta-feira (31) a implementação de imposto de 25% sobre produtos importados do México e do Canadá e 10% sobre importados da China a partir deste sábado (1), o mercado permanece cético sobre a efetiva aplicação.

Ainda faltam detalhes sobre as taxas , mas Trump já disse que pode excluir as importações de petróleo canadense e mexicano. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que mais informações serão apresentadas neste sábado .

Como o real se fortalece apesar de Trump, há percepção de ocorra uma correção de exagero na depreciação da moeda brasileira no final do ano passado. Conforme dados do ValorData, do jornal homônimo, o dólar teve valorização de 6,06%, a terceira maior em 33 moedas, só atrás do peso colombiano (6,52%) e do rublo russo (15,06%).