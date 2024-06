Enquanto o Rio Grande do Sul era devastado pelas enchentes que assolaram o Estado no mês de maio, uma mulher de 29 anos, moradora do bairro Bela Vista, em Porto Alegre, que estava sem água em casa, decidiu contratar um caminhão-pipa encontrado em um anúncio. A empresa oferecia o serviço por um preço abaixo do mercado. Após efetuar um Pix para pagamento do serviço, ela não conseguiu mais contato com a suposta prestadora. Era um golpe, e ela perdeu R$ 300.