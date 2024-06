A enchente que devastou o Rio Grande do Sul no final de abril e em maio deste ano deixou 175 mortos, segundo o mais recente boletim da Defesa Civil, divulgado na segunda-feira (10). Outras 38 pessoas continuam desaparecidas. Apenas dois corpos ainda não foram identificados, os últimos a serem resgatados, nas cidades de Teutônia, no Vale do Taquari, e Santa Maria, na Região Central.