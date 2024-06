Com descoberta de autor e motivação, assassinato de jovem em Itaqui é investigado como feminicídio

A Polícia Civil diz conhecer a motivação e afirma ter revelado a autoria do assassinato de Bruna Eduarda Garcia Anhaia, 22 anos. A jovem foi encontrada sem vida na manhã de domingo (16), com indícios de violência sexual e evidências de que tentou enfrentar o agressor antes de ser espancada e morta com pelo menos três tiros. Seu cadáver foi localizado em uma área de lazer à margem do Rio Uruguai, em Itaqui, cidade para onde havia mudado para escapar de um relacionamento abusivo.