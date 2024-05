A cada duas horas, um crime foi cometido contra um idoso, em média, no Rio Grande do Sul em 2023. Além disso, os 3.577 casos registrados no ano passado representam um aumento de 58% em relação a 2019, quando houve 2.260 ocorrências desse tipo no Estado. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).