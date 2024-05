Com as ruas alagadas e 75% da população desalojada, Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, enfrenta não só a crise climática, como também a alta na criminalidade na cidade. Depois de uma onda de saques e furtos, a Brigada Militar localizou um depósito com centenas de objetos. Já foram presas oito pessoas por receptação relacionada aos saques e 34 por furto.