A operação da Polícia Civil que resultou na prisão de cinco pessoas envolvidas em fraudes de documentos de automóveis - incluindo entre os presos um servidor graduado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) - esbarrou num esquema que não se limita a veículos irregulares. A quadrilha desarticulada é suspeita de fraudar pelo menos 500 documentos diversos, envolvendo, além de carros, golpes com sites de vendas, com empréstimos, com aluguéis e confecção de identidades falsas para foragidos.