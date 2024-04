A Polícia Civil cumpre uma série de mandados de busca, apreensão e prisão contra pessoas suspeitas de adulterar dados de veículos para revendê-los, inclusive com ações em outros Estados. A operação deflagrada nesta terça-feira (16), denominada Kynos, é feita pela 1ª Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A ação conta com apoio e investigação compartilhada pela Corregedoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS).