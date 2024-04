O júri da mãe e do padrasto do menino Anthony Chagas de Oliveira foi encerrado por volta de meia-noite desta sexta-feira (12). Diego Ferro Medeiros, 22 anos, foi condenado a 58 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado e foi absolvido da acusação de tortura. A mãe de Anthony, Joice Chagas Machado, 28 anos, foi absolvida. Ela respondia pela acusação de tortura por ser apontada como omissa às agressões do companheiro.