Moradores do bairro Chácara das Pedras, na zona norte de Porto Alegre, relatam insegurança por conta de arrombamentos frequentes que vêm acontecendo na região. Em março, foram registradas cinco ocorrências de furto no bairro, e três pessoas foram presas por furto e arrombamento, conforme a Brigada Militar (BM). De acordo com o comandante do 11° Batalhão da BM, tenente-coronel Daniel Araújo, o número é considerado "aceitável" e "controlado".