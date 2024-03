Na noite de 22 de fevereiro, um casal havia chegado há pouco em casa, no bairro Chácara das Pedras, na zona norte de Porto Alegre, quando três criminosos invadiram a moradia. O trio aproveitou que o portão da garagem estava aberto, ingressou no pátio e entrou pela porta da frente. Um deles estava armado com uma pistola e disparou repetidas vezes contra as vítimas. O casal, dono da residência, foi baleado e ainda segue hospitalizado. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, os bandidos pretendiam assaltar o local.