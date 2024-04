A Brigada Militar decidiu não afastar o policial que atirou contra Sabrina de Oliveira Moreira, 27 anos, na madrugada do dia 13 de abril. O Inquérito Policial Militar (IPM), concluído na última sexta-feira (26), entendeu que não houve erro na conduta do PM, e que ele teria agido em legítima defesa. O caso ocorreu durante uma abordagem em um bar na Rua José Hilário Retamozo, no bairro Mario Quintana, zona norte de Porto Alegre. A mulher chegou a ser encaminhada com vida para o Hospital Cristo Redentor, mas morreu no local.