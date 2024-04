O homem que jogou o próprio filho, um bebê à época com 11 meses, pela janela do carro e em seguida atropelou a ex-mulher em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, virou réu por tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio. A Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público na segunda-feira (1º).