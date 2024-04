Um homem de 35 anos morreu após ser atacado por quatro pitbulls no quintal da casa em que prestava serviços, na praia dos Ingleses, em Florianópolis, de acordo com o site g1. A polícia militar informou que o homem tinha acesso ao pátio da residência e pulou o muro para fazer serviços em um poste de luz. Nesse momento, foi atacado pelos cães. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era natural de São Paulo e morava na cidade com a esposa.