Com scanner veicular, PRF apreende espingarda e maconha escondidas em carro que seguia de SC para o RS

Com o uso de um scanner veicular, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou e apreendeu uma espingarda calibre 12 e aproximadamente 55,9 quilos de maconha que estavam escondidas em compartimentos falsos de uma caminhonete que seguia de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (2).

Com funcionamento similar ao de um raio X, o equipamento permitiu aos policiais a análise da estrutura interna do veículo – o que facilitou a identificação de fundos falsos na lataria. A caminhonete foi abordada na BR-282, em Chapecó, no oeste catarinense.

Inicialmente, os policiais buscavam vistoriar a lanterna traseira do Fiat Strada, que estava queimada, e modificações irregulares na suspensão. O forte cheiro de maconha chamou a atenção dos agentes, que optaram por utilizar o scanner para uma verificação mais minuciosa do veículo.

O "raio X" apontou a presença de tabletes de maconha nas laterais da carroceria e da arma de fogo no interior da porta do carona. As estruturas foram desmontadas pelos policiais, que corroboraram o indicado pelo equipamento.

Duas pessoas foram presas em flagrantes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo: o motorista, 46 anos, e uma mulher que estava na carona, 27.

Scanner veicular

Em uso desde 2023 pela PRF em Santa Catarina, o equipamento chegou à corporação em caráter experimental em 2013. Atualmente, sete unidades operacionais da PRF no Estado catarinense contam com o scanner veicular.