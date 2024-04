O juiz Gilberto Pinto Fontoura, que preside o Tribunal do Júri da mãe da madrasta do menino Miguel, acusadas de matar a criança em 2021, prevê que a sentença só seja conhecida depois das 21h desta sexta-feira (5). O segundo dia de atividades começou às 9h50min, com o debate entre acusação e defesas.