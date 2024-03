Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) reformou a sentença de quatro condenados em um dos processos resultantes da Operação PhD, da Polícia Federal, que investigou fraudes na liberação de bolsas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), identificadas em 2016. O acórdão foi publicado na quarta-feira (6).