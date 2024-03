Nesta quinta-feira (7), a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciaram a terceira fase da operação Ás de Ouro, cujo objetivo é tentar prender Bernardo Bello, suspeito de participar do assassinato do advogado Carlos Daniel Ferreira Dias. Este é o quinto mandado de prisão contra o bicheiro, acusado de ter feito parte do atentado com outros sete investigados, segundo o g1.