Homem é morto a tiros em Alvorada

De acordo com a Polícia Civil, Luis Ricardo Franco Chaves estava em frente a uma lavagem de carros , na Rua Lima e Silva, no bairro Tijuca, quando foi atingido por disparos.

Conforme o delegado Edimar Machado de Souza, um veículo passou pelo local e ocupantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que seria o proprietário do estabelecimento de limpeza automotiva.

A Polícia Civil investiga a motivação e autoria do crime. Segundo o delegado, a vítima não possui antecedentes criminais recentes, assim como nenhum registro por tráfico de drogas ou homicídio. No entanto, para a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, o crime pode ter sido vingança de um assassinato que teria acontecido domingo em Viamão. Não se sabe se Chaves teria relação com este homicídio.