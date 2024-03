A causa de morte de Everton Junior, ex-jogador da base do Grêmio, ainda é um mistério. A Polícia Civil não concluiu as investigações sobre o que levou a óbito o ex-atacante de 30 anos, que, segundo a Brigada Militar, foi encontrado com vida, mas com sinais de agressão na madrugada de 13 de fevereiro, em Porto Alegre.