O ex-jogador das categorias da base do Grêmio Everton Júnior, morto na terça-feira (13), em Porto Alegre, foi socorrido em via pública. Ele chegou ainda com vinda no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Porto Alegre, para onde foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As informações foram apuradas por GZH junto à Polícia Civil.