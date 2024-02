As dúvidas que ainda não foram respondidas publicamente sobre a morte do ex-jogador da base Grêmio, Everton Junior, também angustiam os familiares do ex-atleta. Segundo a Brigada Militar, o ex-atacante de 30 anos foi encontrado ainda com vida, mas com sinais de agressão, na madrugada de 13 de fevereiro, em Porto Alegre. O boletim de ocorrência aponta que a morte ocorreu no Hospital de Pronto-Socorro (HPS), de Porto Alegre, para onde foi levado logo depois.