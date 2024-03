Um homem de 32 anos, acusado de tentar matar a ex-companheira a facadas e tesouradas enquanto ela dormia, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, foi condenado a nove anos, dois meses e sete dias de reclusão pelo Tribunal do Júri nesta sexta-feira (8). A sessão, que foi presidida pela Juíza de Direito Rosângela Maria Vieira da Silva, iniciou-se pela manhã e terminou no fim da tarde.