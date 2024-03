Quatro anos depois de ter tentado matar a ex-companheira a facadas e tesouradas, de acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), um homem de 32 anos será julgado pelo tribunal do júri de Novo Hamburgo nesta sexta-feira (8). A previsão é de que a sessão, que será presidida pela juíza Rosângela Maria Vieira da Silva, comece às 9h30min.