Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por maus-tratos contra animais, em Florianópolis (SC). Ele é suspeito de agredir a facadas três cachorros de um vizinho. Segundo relatos do delegado Cleber Serrano, os animais sobreviveram, porém ficaram gravemente feridos. O caso aconteceu no bairro Santa Mônica durante a tarde de segunda-feira (18). As informações são do portal g1.