O Corpo de Bombeiros do Estado (CBMRS) recebeu, nesta segunda-feira (18), novos equipamentos para qualificar a sua atuação no combate a incêndios, desastres naturais e na Operação Verão Total. O ato de entrega teve início às 17h30min, e foi realizado no quartel do comando-geral da instituição, na Rua Silva Só, em Porto Alegre.