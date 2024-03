Em razão de uma reforma no teto do Palácio da Polícia, servidores que trabalham no terceiro andar do local precisam ser deslocados temporariamente. Uma das possibilidades em análise é alocar parte dos agentes no museu da corporação, que fica ao lado. Por causa do reduzido espaço físico para comportar acervo histórico e servidores, pesquisadores demonstram preocupação de que as atividades de pesquisa desenvolvidas no local acabem comprometidas, assim como itens históricos que precisam de armazenamento adequado.