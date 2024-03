A série de assassinatos em Antônio Prado, com cinco mortes desde o começo de 2024, causa apreensão entre os moradores do município, distante 50 quilômetros de Caxias do Sul. O caso mais recente foi um duplo homicídio registrado na Rua Trento, na área central, por volta das 18h30min de domingo (17). Na casa de alvenaria ainda há sinais do assassinato dos jovens Emanuel Antonio, 20 anos, e Bruno da Silva Martins, 22.