Um ataque a tiros deixou dois mortos e um ferido em Antônio Prado por volta das 18h30min de domingo (17), em uma casa na Rua Trento, na área central do município. De acordo com informações da Brigada Militar (BM), as vítimas estavam dentro da casa quando um homem entrou e disparou contra elas. O jovem argentino Emanuel Antonio, 20 anos, morreu no local. Já Bruno da Silva Martins, 22, foi socorrido, mas morreu logo depois no hospital São José. Outro homem de 20 anos segue hospitalizado.