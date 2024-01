Antônio Prado registrou o primeiro homicídio do ano no início da noite desta quarta-feira (24). Por volta das 19h, uma mulher foi baleada e morta dentro do automóvel Jeta que dirigia em uma estrada da Linha 21 de Abril, no interior da cidade. Natural de Pelotas, ela foi identificada pela Polícia Civil como Graziela dos Santos Geraldo, 22 anos.