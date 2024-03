Nos 29 dias de fevereiro, o Rio Grande do Sul registrou 4.813 estelionatos consumados, ou 165 a cada 24 horas. O número representa 29% menos que o igual período de 2023. No mesmo mês, no ano passado, eram 242 casos diários. Em 2022, 261 ao dia. Um ano antes, 248. A redução consta nos indicadores de criminalidade apresentados nesta semana pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).