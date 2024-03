Operação das polícias civis de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná nesta quinta-feira (29) definiu o desfecho de uma investigação realizada ao longo dos últimos meses no Rio Grande do Sul. Denominada Operação Illusio II, a ação prendeu sete integrantes de uma quadrilha suspeita de causar prejuízo de R$ 600 mil a dois idosos, em Canoas, na Região Metropolitana, com o golpe do bilhete premiado.