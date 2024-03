As investigações da Polícia Civil confirmaram que o estopim de um assassinato ocorrido na noite do último dia 16 em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, foi uma briga durante um jogo de cartas. Celso Ederson Siqueira Benta, 41 anos, foi morto a facadas. O autor dos golpes, um jovem de 23 anos, cujo nome não foi divulgado pela polícia, admitiu o crime, que teria ocorrido após uma discussão seguida por agressões físicas, em meio a uma partida de canastra.