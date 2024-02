O adolescente de 15 anos suspeito de ter assassinado a namorada, de 13, foi internado na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado (Fase). Ele é investigado e deve responder pelo caso, que aconteceu na noite de sexta-feira (9), em Xangri-lá, no Litoral Norte. O nome dos envolvidos não é divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).