Após 25 incursões em cenários de mata densa e variações de relevo, vistorias em propriedades rurais e perícias diversas, sem êxito na localização de evidências sobre o paradeiro de Selívio Colombo, as autoridades resolveram arquivar o caso. O agricultor, que estava com 66 anos, foi visto pela última vez por seus familiares em 13 de julho do ano passado, ao sair de casa na localidade de Canastra Alta, em Três Coroas, no Vale do Paranhana.