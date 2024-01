Um policial civil de 62 anos permanecia preso, neste sábado (13), no Grupamento de Operações Especiais (GOE), em Imbé, no Litoral Norte. Lotado no mesmo município, o suspeito foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e após causar danos ao patrimônio público, no caso atacar a Delegacia de Polícia de Imbé.