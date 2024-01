Era por volta de 20h, em um residencial no bairro Hidráulica, em Lajeado, no Vale do Taquari, quando Arthur Alves Lopes, 24 anos, tirou um canivete do bolso e atingiu um vizinho no peito. O advogado Tadeu Pavoni, 44 anos, foi socorrido às pressas, mas não resistiu. Pouco antes, o rapaz havia disparado uma flecha na direção de onde acontecia uma reunião de condomínio. Um ano depois, a Justiça está perto de agendar o julgamento do réu pelo assassinato. A expectativa é de que ele levado ao Tribunal do Júri em fevereiro.