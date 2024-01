As vítimas do ataque a tiros em Estância Velha, no Vale do Sinos, seguem hospitalizadas. Um homem de 50 anos, atingido por cinco disparos no peito e um no pescoço, está internado em casa de saúde de Novo Hamburgo em coma. A companheira dele, de 45 anos, foi atingida na perna. Ela foi encaminhada para casa de saúde de Estância Velha, onde deve permanecer por mais alguns dias, mas não corre risco de morrer.