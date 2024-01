Um homem de 50 anos e uma mulher, de 45, foram alvo de ataque a tiros enquanto saiam de casa em Estância Velha, no Vale do Sinos, na madrugada desta quarta-feira (10). Cerca de 30 disparos foram realizados contra o casal pouco depois da meia-noite na Rua Bahia, no bairro Rincão Gaúcho.