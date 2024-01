O Hospital de Novo Hamburgo confirmou a morte do morador de Estância Velha vítima de um ataque a tiros na frente de casa no dia 10, quarta-feira da semana passada. Antônio Sérgio Gonçalves Júnior, 50 anos, estava internado, em coma, na unidade de saúde depois de ser atingido por seis tiros, cinco no peito e um no pescoço. Ele faleceu às 21h de quarta-feira (17).