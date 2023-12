Uma ação para prender um homem que estava foragido ganhou contornos inusitados em Porto Alegre, na noite de quinta-feira (30). Após receber pistas sobre o paradeiro dele, policiais civis fizeram buscas na rodoviária da Capital e localizaram o indivíduo em uma lancheria, jantando. Em seguida, chamaram reforço e efetuaram a prisão. Conforme a investigação, ele era procurado por ter tentado matar a ex-namorada no último fim de semana, em Santa Rosa, no noroeste do Estado.