Uma redução histórica no número de roubos ao comércio em Bento Gonçalves foi registrada em novembro deste ano. Em 30 dias, foram apenas três registros, o que representa 75% a menos se comparado ao mesmo período de 2022, quando houve 12 ataques contra estabelecimentos na cidade. Já no acumulado do ano, Bento teve 21 roubos e se encaminha para um recorde de reduções na década — a média desde 2014 é de 90 crimes deste tipo por ano. Os dados foram compilados do sistema de Gestão de Estatística em Segurança (GESeg) do Programa RS Seguro.