Três homens foram presos em flagrante por duplo homicídio na madrugada de sexta-feira (1) pelas Polícias Civil e Militar na zona norte de Porto Alegre. De acordo com o delegado Thiago Zaidan, o trio foi localizado após troca de informações com o 20º Batalhão de Polícia Militar. A investigação ficará com a 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Alegre, da qual Zaidan é coordenador.