A Polícia Civil investiga os detalhes de uma tentativa de homicídio contra um casal em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. Na noite da quinta-feira (21), os agentes prenderam o suspeito de atirar contra a ex-companheira e o atual namorado dela. As vítimas reconheceram o atirador e acreditam que a motivação do crime tenha sido ciúmes.