No início deste mês, a família de Kely Fernanda Ostwald preparou-se para enfrentar mais um momento dramático: reviver os momentos que resultaram no assassinato da jovem, vítima de feminicídio, em março de 2016, quando tinha 24 anos. O ex-companheiro da bancária foi a julgamento no último dia 4, em São Luiz Gonzaga, no noroeste do RS. Charles Silveira Valeski, 34, confessou o crime durante o júri, e saiu do Fórum condenado a 18 anos de reclusão, mas em liberdade. O Ministério Público tenta reverter a decisão na Justiça.