O secretário para Assuntos de Segurança Pública de Gravataí, André Brito, foi afastado do cargo nesta segunda-feira (4) após aparecer em vídeo publicado nas redes sociais em que agride um homem com chutes e tapa, na saída de uma festa no município da Região Metropolitana. O afastamento foi confirmado por ele, que disse que pediu o desligamento à prefeitura. Ele alegou que estava saindo do aniversário de 16 anos da filha, na manhã de domingo (3), para ajudar um amigo com problema no carro.