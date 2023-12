Uma operação contra abigeato — furto de gado — e tráfico de drogas cumpriu 20 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão em Lavras do Sul, Bagé, São Gabriel, Caçapava do Sul, Santa Maria e Porto Alegre nesta quarta-feira (20). As investigações começaram em abril, após informações sobre a chegada de um grupo criminoso a Lavras do Sul.