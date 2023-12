A compra de câmeras corporais da Motorola para instalação em uniformes de policiais do Rio Grande do Sul foi barrada por duas falhas identificadas durante testes com o equipamento. Os problemas estão descritos em um relatório produzido pela comissão do governo do Estado que avaliou o sistema. O documento indica que a Motorola falhou em dois dos 83 quesitos analisados. Por isso, a empresa foi desclassificada na licitação.